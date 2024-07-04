Американцу Роберту Вудлэнду вынесли приговор в Москве по делу о наркотиках

Суд в Москве приговорил американца к 12,5 года колонии по делу о наркотиках

Останкинский район Москвы приговорил американца Роберта Вудлэнда к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Вудлэнда признали виновным в покушении на незаконное производство и сбыт наркотических средств.

По данным столичной прокуратуры, 3 января американец забрал в Мытищах крупную партию наркотика из тайника-закладки, находившейся в лесопарке. После чего он привез ее домой и расфасовал в 49 пакетиков, чтобы затем продать. При помещении одного из таких пакетиков в тайник его и задержали.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали женщину по подозрению в убийстве мужчины из-за наркотиков.