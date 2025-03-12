Россиянин попытался тайно вывезти в Турцию золото на миллионы рублей

Таможенники аэропорта Грозного пресекли попытку нелегального вывоза золота стоимостью почти четыре миллиона рублей. Об этом 360.ru рассказали в пресс-службе ФТС России.

По данным ведомства, 26-летний россиянин, вылетающий из Грозного в Турцию, привлек внимание таможенников из-за того, что сильно нервничал. Сотрудники тщательно досмотрели мужчину и с помощью металлодетектора нашли у него под кофтой цепь из крупных звеньев и браслет желтого цвета.

Проведенная экспертиза показала, что обнаруженный металл — золото 999-Й пробы весом 245 граммов. Его стоимость оценивается в примерно 3,8 миллиона рублей.

Правоохранительные органзы возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье о контрабанде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге пресекли незаконный ввоз крупной партии омаров из ОАЭ. Таможенники обнаружили 107 живых омаров общей массой 66 килограмм в багаже одного из пассажиров. Мужчина разместил их в пенопластовые коробки, которые обтянул полиэтиленом.