Угрозы изнасиловать студентку МГИМО привели к уголовному делу

СК завел дело после угроз изнасиловать студентку МГИМО в ресторане в Москве

Следственный комитет завел уголовное дело после угроз изнасилования в адрес студентки МГИМО в элитном московском ресторане Oltremare. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По информации источника, производство ведут по статье «Хулиганство». В заведении к девушке подошел мужчина, представился Гамлетом и начал добиваться знакомства.

После отказа он начал оскорблять студентку и угрожать ей изнасилованием. При этом персонал ресторана не вступился за девушку.

Позднее секьюрити уволили, перед пострадавшей извинились, а самого ловеласа внесли в черный список клиентов. В социальных сетях девушке слова поддержки написали десятки человек.

Ранее в Санкт-В Петербурге подростки изнасиловали девочку и вынудили украсть 2,5 миллиона рублей из домашнего сейфа. Родители обратились в полицию, которая быстро установила личности вымогателей.