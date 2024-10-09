Угрожавшему отрезать учительнице из Челябинска язык утвердили обвинение

В Челябинске мужчине грозит срок в два года за угрозу отрезать язык учительнице

Жителю Челябинска грозит два года колонии за угрозы отрезать язык учительнице. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Против подозреваемого завели уголовное дело по статье «Угроза причинением тяжкого вреда здоровью».

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, теперь мужчину могут отправить за решетку на срок до двух лет и на принудительные или обязательные работы до 480 часов. Материалы по делу поступили к мировому судье судебного участка № 1 Металлургического района города.

В ведомстве отметили, что ЧП произошло в школе № 71. Подозреваемый оскорблял педагога и нецензурно ругался при пятиклассниках, а также угрожал женщине причинением тяжкого вреда здоровью.

Причиной конфликта якобы стал запрет ребенку со стороны учительницы пользоваться телефоном даже на перемене, а также разговаривать на русском языке. Мужчина пообещал ей «отрезать язык», отмечал RT.