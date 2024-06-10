Угрожавшего прохожим на детской площадке мужчину с мачете задержали в Челябинске

МВД: в Челябинске задержали мужчину, вышедшего с мачете на детскую площадку

В Челябинске мужчина с мачете угрожал прохожим на детской площадке. Его оперативно задержали, сообщили 360.ru в пресс-службе главного управления МВД по региону.

«Он задержан, находится в отделе полиции Курчатовский, на него составлен протокол о мелком хулиганстве. Сотрудники оперативно выехали, задержали мужчину и доставили в отдел», — рассказали там.

По информации СМИ, 63-летний злоумышленник — местный житель, преподающий в техникуме английский язык. Его якобы довел шум во дворе. Люди вызвали полицию, поскольку мужчина не реагировал на просьбы убрать мачете.

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