Уголовные дела завели в Кузбассе после обрушения Дворца творчества

СК завел уголовные дела после обрушения Дворца творчества в кузбасском Белове

Дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели следователи после обрушения части Дворца творчества детей и молодежи имени Добробабиной в кузбасском городе Белове. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

В ведомстве подчеркнули, что обрушились перекрытия и стены с первого по четвертый этаж. Посетителей учреждения заблаговременно эвакуировали.

На место происшествия выехала группа криминалистов, которые приступили к установлению всех обстоятельств обрушения.

По данным кемеровского главка МЧС, при обрушении части здания никто не пострадал. В пресс-службе уточнили, что аварийно-спасательные работы сотрудники ведомства проводить не планируют.

Свидетели происшествия в комментарии 360.ru заявили, что здание Дворца творчества очень ветхое. При этом рядом с ним расположен детский сад. Но обломки здания упали только на территорию двора.