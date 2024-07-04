Дети вышли за минуты до ЧП. Дворец творчества частично обрушился в Кузбассе

Целый пролет кирпичного здания Дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Добробабиной обрушился с четвертого по первый этаж в Белове. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили 360.ru в кемеровском главке МЧС.

Дворец творчества расположен на Советской улице. Здание очень ветхое, отметил в беседе с 360.ru один из очевидцев случившегося. Сейчас, по словам мужчины, территорию оцепили.

Еще одна местная жительница отметила, что рядом с пострадавшим зданием расположен детский сад. Обломки, к счастью, упали на территории двора.

«Аварийно-спасательные работы проводить не планируют в виду отсутствия погибших и пострадавших. От МЧС на месте работают 17 специалистов и пять единиц техники», — уточнили в ведомстве, посоветовав обращаться за более подробными комментариями в администрацию Беловского городского округа.

По информации «112», 10 сотрудников Дворца творчества эвакуировались самостоятельно. Источник Telegram-канала отметил, что ученики вышли из здания буквально за несколько минут до обрушения.