Уголовные дела завели против 25 иноагентов за отсутствие маркировки

Регулярно нарушавшие требования законодательства о маркировке публичных материалов 25 человек, внесенные в реестр иностранных агентов, подпали под уголовные дела. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В ведомстве сообщили, что всего передали следователям данные о 45 фигурантах списка иностранных агентов, прекративших маркировать свои материалы. Против 25 из них начали уголовное производство.

Всего в реестр иностранных агентов, по данным на субботу, 8 июня, внесли 809 человек и организаций. Только в этом году Роскомнадзор составил в отношении участников списка 180 протоколов за отсутствие маркировки.

Общая сумма штрафов по административным делам составила 7,1 миллиона рублей.

Если нарушение становится систематическим, то ведомство передает данные о фигуранте списка следователям для возбуждения уголовного дела.

На этой неделе Таганский районный суд назначил штраф в 30 тысяч рублей блогеру Илье Варламову* за отсутствие маркировки иностранного агента в опубликованных в интернете материалах. В реестр Минюста блогера включили в марте 2023 года.

*Илья Варламов — признан в России иностранным агентом.