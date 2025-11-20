Уголовные дела возбудили после гибели младенцев в роддомах Калининграда

Следователи возбудили уголовные дела после смерти двух младенцев в медучреждениях Калининграда. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Глава регионального управления СК Дмитрий Канонеров провел личный прием граждан и заинтересовался обращениями, связанными с расследованием уголовных дел по фактам гибели младенцев из-за халатности медиков.

«Жительница Калининграда сообщила о гибели новорожденного и второго плода в 2025 году, а также о потере возможности иметь детей. Медицинская помощь оказывалась в одном из калининградских учреждений», — уточнили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. Канонеров указал подчиненным, чтобы признать женщину потерпевшей в кратчайшие сроки и дать правовую оценку действиям виновников.

Вторая заявительница потеряла ребенка в роддоме областного центра. Следователи уже проводят доследственную проверку.

В ее случае Канонеров поручил организовать комиссионную судебно-медицинскую экспертизу, причем в кратчайшие сроки. По ее результатам примут обоснованное процессуальное решение. Аппарат управления будет контролировать ход проверки.

