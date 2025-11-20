Тело задушенной четырехмесячной девочки нашли в диване в Петербурге

В Петербурге задержали мать, которая задушила дочь и спрятала тело в диван

Молодую петербурженку задержали по обвинению в убийстве маленькой дочери. По данным СК, ночью 7 ноября женщина напилась, задушила младенца, после чего спрятала труп в диван.

Тело девочки нашли спустя 12 дней после смерти, когда начали устанавливать местонахождение ее матери.

В региональном МВД рассказали, что проверка началась, когда в минувший вторник в полицию поступило сообщение о семье с новорожденным ребенком, которая перестала выходить на связь и не приходит на осмотр в поликлинику.

В тот же день на место выехал сотрудник по делам несовершеннолетних, но дверь полицейскому никто не открыл, а соседи рассказали, что семью они не видели около недели.

На следующий день оперативники пришли в квартиру в Апраксином переулке вместе с отцом новорожденной девочки, который все это время жил отдельно.

«В ходе осмотра квартиры в диване одной из комнат был обнаружен труп его четырехмесячной дочери. Уже вечером 28-летняя мать была обнаружена в хостеле на улице Подвойского», — уточнили в главке.

В петербургском СК подчеркнули, что женщине уже предъявили обвинение. В ближайшее время ей изберут меру пресечения, следователи будут просить об аресте.

«Предварительным следствием установлено, что в ночное время 7 ноября текущего года мать девочки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушила свою дочь 2025 года рождения, спрятала в сумку в диван, после чего скрылась с места происшествия», — подчеркнули представители ведомства.

Также известно, что мать состояла на учете за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. В связи с этим СК даст оценку работе ответственных должностных лиц.

Расследование продолжается.