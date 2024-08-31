Уголовное дело завели после пропажи вертолета Ми-8 на Камчатке

СК возбудил уголовное дело по факту утраты связи с вертолетом Ми-8 на Камчатке

Камчатский следственный отдел завел уголовное дело по факту утраты связи с вертолетом Ми-8. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Ведомство ведет расследование дела по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

По предварительным данным, 31 августа была утеряна связь с вертолетом МИ-8, который следовал в населенный пункт Николаевка Елизовского района Камчатского края с посадочной площадки в районе вулкана Вачкажец.

Однако в пункт назначения воздушный транспорт не прибыл, связи с экипажем нет. Данные по точному количеству лиц на борту в настоящее время устанавливаются, отметили в СК.

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление местонахождения воздушного судна и находившихся на нем людей. В Росавиации отмечали, что, по предварительным данным, на его борту находились 22 человека.