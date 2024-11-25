Экс-глава департамента Минобороны получил 17 лет колонии за взятки

Никулинский суд Москвы приговорил экс-главу департамента имущественных отношений Минобороны Дмитрия Куракина к 17 годам лишения свободы и штрафу в 369 миллионов рублей за взятки. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным следствия, Куракин с подельниками организовал незаконную рубку леса в Иркутской области и дешево продавал древесину. При этом составлялись поддельные акты якобы о необходимой санитарной вырубке. Взяток за это фигуранты дела получили на сумму 180 миллионов рублей.
Ранее суд продлил арест заместителю командующего Ленинградским военным округом генерал-майору Валерию Муминджанову. Его обвиняют в получении взятки на 20 миллионов рублей за содействие в заключении контракта одной из частных компаний с Минобороны.
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