Уголовное дело возбудят против таксиста, обманувшего участника СВО из Ставрополя

Бастрыкин поручил возбудить дело против таксиста, обманувшего участника СВО

Фото: РИА «Новости»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил привлечь к ответственности таксиста, обманувшего участника СВО из Ставрополя. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Ставропольскому краю Игорю Иванову принять от пострадавшего заявление, возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Известно, что в апреле этого года ставрополец, участник СВО, стал жертвой мошенника. Знакомый таксист воспользовался его мобильным телефоном и оформил на него крупный кредит. Часть денег злоумышленник перечислил на свой банковский счет. До сих пор деньги он не вернул и к ответственности его не привлекли, пожаловался ставрополец.

Ранее в Екатеринбурге таксист в ответ на замечание вышвырнул женщину с ребенком из машины. Бастрыкин запросил доклад по этому делу.

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