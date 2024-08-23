Уголовное дело возбудят против таксиста, обманувшего участника СВО из Ставрополя

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил привлечь к ответственности таксиста, обманувшего участника СВО из Ставрополя. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Ставропольскому краю Игорю Иванову принять от пострадавшего заявление, возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Известно, что в апреле этого года ставрополец, участник СВО, стал жертвой мошенника. Знакомый таксист воспользовался его мобильным телефоном и оформил на него крупный кредит. Часть денег злоумышленник перечислил на свой банковский счет. До сих пор деньги он не вернул и к ответственности его не привлекли, пожаловался ставрополец.

Ранее в Екатеринбурге таксист в ответ на замечание вышвырнул женщину с ребенком из машины. Бастрыкин запросил доклад по этому делу.