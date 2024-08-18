Таксист в Екатеринбурге вышвырнул недовольную клиентку на тротуар

В Екатеринбурге таксист в ответ на замечание силой выгнал женщину с ребенком из машины. Председатель Следкома России запросил доклад по этому делу, сообщила пресс-служба комитета.

Следователи в Свердловской области устроили процессуальную проверку по статье 238 УК России «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» информации из интернета о случае в Екатеринбурге. По данным Следкома, таксист родом из Средней Азии совершил противоправные действия по отношению к женщине. Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования.

Сайт E1.ru сообщил, что 29 июля жительница Екатеринбурга вызвала для подруги с 15-летним ребенком такси к дому на улице Анатолия Мехренцева. Машина подъехала через три минуты после того, как водитель запустил режим ожидания. На замечание мужчина отреагировал матом, потребовал, чтобы пассажиры вышли, закурил, а потом вышвырнул мать на тротуар и скрылся.

В Москве таксист приставал к пассажирке с непристойными предложениями и снимал это на камеру. Суд назначил ему 10 суток ареста.