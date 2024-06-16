Уголовное дело возбудили в отношении напавших на мужчину в Одинцове

СК возбудило уголовное дело по факту нападения на мужчину в Одинцове

Следователи в Одинцове возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» против злоумышленников, напавших днем 16 июня на мужчину. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Предварительно установлено, что между пострадавшим и двумя неизвестными произошел конфликт. В результате инцидента злоумышленники <…> нанесли телесные повреждения 32-летнему мужчине и скрылись», — сообщили в СК.

Потерпевшего госпитализировали, полиция разыскивает злоумышленников. Прокуратура Московской области взяла расследование дела на контроль.

Избиение мужчины в Одинцове попало на видео. Преследователи догнали жертву, избили ее и пырнули ножом.