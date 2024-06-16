МВД объявило в розыск напавших с ножом на мужчину в Одинцове

Фото: РИА «Новости»

Напавших с ножом на мужчину в Одинцове объявили в розыск. Правоохранители устанавливают личности злоумышленников, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Прокуратура Московской области взяла расследование дела на контроль.

«Несколько мужчин напали на молодого человека и нанесли ему ножевые ранения. После они скрылись с места происшествия на автомобиле», — напомнили в надзорном ведомстве.

Потерпевшего госпитализировали, ему оказывается необходимая помощь.

Преступление попало на видео. Вечером 16 июня несколько человек набросились на мужчину и начали избивать. Один из злоумышленников достал нож и нанес пострадавшему несколько ударов.

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