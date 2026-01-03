Уголовное дело возбудили в Москве после изъятия львов

В Москве завели уголовное дело после обнаружения львят, которых использовали для фотосессий. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«В настоящее время львам ничто не угрожает. Для животных все завершилось благополучно, а ход и результаты расследования уголовного дела мы контролируем», — заявили в надзорном ведомстве.

Следователи ведут производство по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В прокуратуре уточнили, что охраняемых международной конвенцией диких животных использовали в качестве реквизита для коммерческих фотосессий.

До этого львенка забрали у московского блогера Дмитрия Котова. Ветеринары диагностировали животному переломы позвоночника, трех лап и хвоста, а также вирусную лейкемию. Представителю семейства кошачьих всего 2,5 месяца, за его жизнь борются ветеринары.