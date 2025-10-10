Уголовное дело возбудили после гибели двух человек в гараже под Волгоградом

Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек в гараже в поселке Степной Ленинского района. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

По данным следствия, в гараже, расположенном на территории частного домовладения, мог сдетонировать боеприпас. Вероятно, его обнаружили в ходе незаконных поисковых работ.

«По сведениям очевидцев, погибшие мужчины, один из которых хозяин дома, разбирали снаряд, чтобы впоследствии сдать его в пункт приема металлолома», — уточнили в ведомстве.

Еще одного человека с травмами госпитализировали. На место происшествия направили следственно-оперативную группу. Причины и обстоятельства произошедшего уже устанавливаются. Руководство следственного управления контролирует ход расследования.

Ранее появилась информация, что в поселке Степной погибли два человека и пострадали еще четверо — один взрослый прохожий и трое детей.