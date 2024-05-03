Уголовное дело возбудили по факту незаконной деятельности центра «Фалунь Дафа» | 360°

Криминал 03 мая 2024, 12:17 Уголовное дело возбудили по факту незаконной деятельности центра «Фалунь Дафа» Четырех последователей китайской секты «Фалуньгун» задержали в Москве

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Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконной деятельности иностранных неправительственных организаций (НПО), признанных нежелательными на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК.

Дело возбудили в отношении женщины и ряда лиц, которые незаконно организовали в Москве работу ассоциации «Центр духовного и физического совершенствования „Фалунь Дафа“»*.

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«Более того, женщина осуществляла сбыт литературы нежелательных организаций», — добавили в ведомстве.

По данным РИА «Новости», в рамках уголовного дела задержали четырех последователей китайской секты «Фалуньгун».

Следователи и оперативные службы провели обыски в местах жительства подозреваемых. Во время мероприятий специалисты изъяли предметы, имеющие значение для следствия, сообщила «Газета.ru».

Никулинский суд столицы ранее оштрафовал на 10 тысяч рублей журналиста Дмитрий Кузнеца. Причиной стала его работа на «Медузу»**.

*Признана в России нежелательной организацией

**СМИ признано нежелательной организацией в России, внесено в реестр иностранных агентов.