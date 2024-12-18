Уголовное дело возбудили из-за массового отравления детей в Архангельске

В Архангельске 20 несовершеннолетних пациентов отравились в ГБУЗ «Архангельская областная детская клиническая больница имени Выжлецова», возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета РФ.

Следователи возбудили дело по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей.

«Следователями устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», — уточнили в ведомстве.

Глава СК Александр Бастрыкин контролирует ход расследования.

Ведомство отреагировало на информацию из местных СМИ, сообщивших, что массовое отравление детей, предположительно, вызвано кишечной инфекцией.

Проверку также проводит региональная прокуратура.

Ранее семья в Липецке отравилась роллами и пиццой, заказанными в одном из городских ресторанов, и была госпитализирована в инфекционную больницу.