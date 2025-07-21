Уголовное дело против похитителя кенгурят из зоопарков передали в суд

Следователь завершил предварительное расследование уголовного дела против обвиняемого в похищении детенышей кенгуру из зоопарков и передал материалы в суд. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале .

По версии следствия, в сентябре прошлого года 31-летний житель Вологодской области похитил троих кенгурят из Ярославского и Калужского зоопарков. Одного из них он успел продать за 120 тысяч рублей, другой погиб, с третьим его задержали в Подмосковье.

Кенгуренка, которого зовут Крош, сначала вернули в Ярославль, но в конце прошлого года отправили в Кострому, чтобы найти ему пару.

По данным источника 360.ru, мужчина был ранее судим за кражу и с 2020 года находился в федеральном розыске.