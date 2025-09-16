Уголовное дело против Дудя направили в суд

Уголовное дело об уклонении блогера Юрия Дудя* от обязанностей иностранного агента передали в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«Он обвиняется по части второй статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — уточнили в пресс-службе.

Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение.

По данным следствия, 38-летний Дудь*, признанный иностранным агентом, дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Однако, несмотря на это, он продолжил публиковать материалы в одном из мессенджеров без указания на статус иноагента.

Дудя* заочно заключили под стражу. Он объявлен в межгосударственный розыск.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки, проведенной прокуратурой Москвы.

Ранее Telegram-канал Mash выяснил, что Дудь* после переезда за границу стал зарабатывать почти в два раза меньше. В 2024 году компания Butovo Production SL заработала 73 миллиона рублей, что значительно меньше по сравнению с 2021 годом, когда выручка составляла 135 миллионов. По данным канала, активы Butovo Production SL упали на 15% из-за сокращения оборотных средств.

* Признан в России иноагентом