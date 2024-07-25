Уголовное дело против блогера Шпака о фейках передадут в суд

СК завершил расследование дела против блогера Шпака о фейках о российской армии

Фото: РИА «Новости»

СК завершил расследование против блогера Александра Шпака по делу о фейках о российской армии. После утверждения обвинительного заключения материалы передадут в суд. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уголовное дело против Шпака возбудили в марте. Предположительно, фейковые материалы блогер разместил в Telegram-канале. Ранее его уже привлекали к административной ответственности по этой же статье, объявили в розыск и заочно арестовали.

Шпак находится за пределами России.

Кроме того, СК завершил расследование дела о призывах к убийствам русских против бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского.

Ранее в розыск в России объявили уральского блогера и главного редактора издания «Точка ньюс» Дмитрия Фоминцева. Статью, по которой его разыскивают, не уточнили.

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