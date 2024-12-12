Уголовное дело по поручению Бастрыкина возбудили из-за избиения девочки в Крыму

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с избиением школьницы на пляже в крымском городе Щелкино. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Главе СК доложат о ходе расследования. Следователи начали проверку из-за публикации ролика с побоями. На кадрах видно, что подростки издеваются над сверстницей и заставляют ее извиняться на камеру.

По данным Telegram-канала «Mash на волне», одна из школьниц обманом вывела подругу на пляж, где ее поджидала группа агрессивных подростков от 12 до 15 лет. Девочку принялись пинать и таскать за волосы, а затем заставили встать на колени. Канал также сообщил, что избившая сверстницу хулиганка вместе с друзьями регулярно издевается и над другими детьми.

Ранее в Котельниках подростки жестоко избили одноклассницу в школьном туалете. СК по Московской области возбудил уголовное дело, личности нападавших установили.