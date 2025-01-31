Уголовное дело о мошенничестве возбудили против главы Федерации фигурного катания Москвы

Против президента Федерации фигурного катания Москвы Антона Абдурахманова возбудили уголовное дело о мошенничестве. Об этом РИА «Новости» сообщили в Мещанском суде столицы.

Санкцию на арест Абдурахманова выдали заочно на два месяца с момента его задержания или экстрадиции. Подозреваемого объявили в международный розыск.

Источники ранее сообщили журналистам, что президент федерации несколько месяцев назад уехал из России. Это якобы произошло по «юридическим причинам». Абдурахманов занимает должность главы ФФКМ с 2022 года.

В пресс-службе МВД ранее подтвердили задержание трех сотрудников ООО «УК „Роснано“» по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. В ведомстве уточнили, что речь идет о замруководителя корпорации, исполнительном директоре Борисе Подольском, управляющем директоре по финансам Артуре Галстяне и директоре по методологии учета, налогообложению и отчетности Марине Касенковой.