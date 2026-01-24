Уголовное дело чемпиона мира по тхэквондо Четинбага поступило в суд

В Зюзинский суд Москвы поступило уголовное дело о мошенничестве и превышении полномочий, фигурантом которого стал чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Судебное заседание по делу Четинбага назначено на 29 января. В процессе участвует еще один фигурант — Мамаев.

Четинбага задержали в августе 2025 года. Ему инкриминируют два преступления против государственной власти и два эпизода мошенничества. Сначала спортсмена объявили в розыск, затем задержали и заключили под стражу.

По данным следствия, спортсмен и пятеро других людей, включая бывших сотрудников правоохранительных органов, образовали преступную группу. Подозреваемые вымогали деньги у криптоинвесторов.

Они запугивали жертв, обещая провести оперативные мероприятия и задержать их за якобы совершенные преступления, включая содействие террористической деятельности. В обмен на свободу преступники убеждали граждан переводить деньги с банковских счетов на биржах.