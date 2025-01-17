Уголовник из Рязани изнасиловал школьницу в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали 18-летнего безработного жителя Рязанской области. Ранее судимого молодого человека подозревают в неоднократных избиениях и изнасилованиях 16-летней школьницы. Об этом сообщил 78.ru .

В ночь на 17 января в полицию позвонила женщина, заявившая, что в квартире на проспекте Луначарского злоумышленник удерживает ее дочь. Прибывшие по адресу полицейские задержали приезжего из Рязани.

Девушку госпитализировали с различными травмами. Врачи диагностировали у нее ушиб грудной клетки и ссадины левого плеча. По словам матери пострадавшей, уголовник неоднократно бил и насиловал ее дочь в Рязани в период с 2023 по 2024 годы.

Полицейские поместили задержанного в следственный изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее злоумышленник был судим за сбыт наркотических средств.

В Москве группу насильников приговорили к девяти годам тюрьмы. Находившиеся в состоянии опьянения преступники надругались над местной жительницей на улице.