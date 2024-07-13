Ударившего девушку по лицу мужчину начали разыскивать в Махачкале

Ирина Волк: в Дагестане приступили к поискам юноши, ударившего девушку по лицу

В Дагестане полицейские разыскивают молодого человека, сильно ударившего девушку по лицу. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, о произошедшем стало известно из видеоролика, опубликованного в Сети.

«Предположительно это произошло на одной из улиц в Махачкале. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — написала она.

По результатам проверки следственные органы примут процессуальное решение.

Ранее муфтият Дагестана предложил женщинам закрывать лица веером или платком после введения запрета на ношение никаба. По мнению мусульманских богословов, ношение этого вида одежды вызывает у большей части людей страх и опасения.