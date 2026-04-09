Учительская вместо спортзала. На Камчатке врио директора школы осудили после ремонта
На Камчатке осудили врио директора школы, которая потратила бюджетные деньги на некачественный ремонт спортзала и окон. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Суд установил, что в июле 2023 года руководитель Апукской средней школы заключила с предпринимателем два контракта на общую сумму более 1,6 миллиона рублей. Работы должны были закончить к 1 сентября.
«Частично отремонтированный тренажерный зал переоборудовали в учительскую, а закупленное спортивное снаряжение поставили в другой учебный класс, замененные оконные рамы не были облицованы», — сообщили в прокуратуре.
Несмотря на это, женщина полностью оплатила работы из бюджета Олюторского района. Ущерб превысил 300 тысяч рублей. Суд признал ее виновной в двух эпизодах растраты и назначил штраф в 200 тысяч рублей.
Ранее в Курске детский футбольный тренер проиграл в казино почти 850 тысяч рублей, собранные на детский турнир.