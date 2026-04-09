Учительская вместо спортзала. На Камчатке врио директора школы осудили после ремонта

Врио директора школы на Камчатке оштрафовали на 200 тысяч за растрату

На Камчатке осудили врио директора школы, которая потратила бюджетные деньги на некачественный ремонт спортзала и окон. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что в июле 2023 года руководитель Апукской средней школы заключила с предпринимателем два контракта на общую сумму более 1,6 миллиона рублей. Работы должны были закончить к 1 сентября.

«Частично отремонтированный тренажерный зал переоборудовали в учительскую, а закупленное спортивное снаряжение поставили в другой учебный класс, замененные оконные рамы не были облицованы», — сообщили в прокуратуре.

Несмотря на это, женщина полностью оплатила работы из бюджета Олюторского района. Ущерб превысил 300 тысяч рублей. Суд признал ее виновной в двух эпизодах растраты и назначил штраф в 200 тысяч рублей.

