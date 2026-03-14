Курский тренер проиграл в казино собранные на детский турнир 843 тысячи рублей

В Курске тренер детской футбольной команды «Факел» Евгений Гавришев проиграл в онлайн-казино 843 тысячи рублей, собранные с родителей на поездку 33 воспитанников в Кисловодск. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным следствия, специалист собрал деньги, но затем отменил сборы и отказался возвращать средства. Большую часть суммы он проиграл в азартные игры.

Уголовное дело квалифицировали по делу о растрате, максимальное наказание — до шести лет лишения свободы. Гавришев полностью признал вину. Ленинский районный суд Курска начал рассмотрение дела, следующее заседание назначили на 16 марта.

В прошлом году житель Москвы обманул волгоградского бизнесмена на три миллиона рублей. Мужчина получил сумму для для закупки лука и доставки его в Тольятти, но проиграл больше половины в казино и букмекерских конторах.