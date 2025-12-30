Учительницу арестовали в США за интимную переписку с 12-летним учеником

Учительницу начальной школы в Луисвилле штата Кентукки обвинили в отправке интимных сообщений 12-летнему ученику. Об этом сообщило Daily Star.

Полиция узнала о тайной связи от других школьников, которые сообщили им о переписке 36-летней Сидни Графс с несовершеннолетним. В ходе расследования на электронных устройствах учительницы нашли доказательства общения с учеником.

Кроме того, педагог могла встречаться с ребенком после занятий. Во время задержания Графс призналась в преступлении, однако позже она стала все отрицать.

Суд арестовал учительницу. После того, как за нее внесли залог в размере 100 тысяч долларов, Графс перевели под домашний арест. Также женщине запретили пользоваться социальными сетями до окончания расследования.

Руководство школы временно отстранило учительницу от работы, заверив, что у нее не будет никаких контактов с детьми.

Ранее в Санкт-Петербурге учительницу английского языка обвинили в совращении двух 12-летних учеников. Предположительно, женщина приводила детей к себе домой.