Учительница химии попала под суд спустя 30 лет после совращения двух учеников

В Великобритании учительница химии Салли-Энн Боуэн совратила двух школьников в возрасте от 14 до 15 лет, но попала под суд только спустя 30 лет после произошедшего. Об этом сообщило издание Daily Mail .

В Лондоне начался судебный процесс над 64-летней Боуэн. Ее обвинили в сексуальном насилии над школьниками, когда она преподавала в школе Christ’s College. На тот момент учительнице было 25 лет.

В период с 1986 по 1988 год Боуэн лишила девственности ученика, выступающего сейчас в суде под псевдонимом Гарет. Педагог занималась с подростком сексом от 20 до 30 раз, в том числе и оральным. Второй пострадавший рассказал, что во время обеденных перерывов они целовались и трогали друг друга за интимные места.

Боуэн не признала вину и отрицает обвинение. Она также заявила, что якобы интимная связь причиняла ей боль из-за врожденной аномалии развития половых органов. Судебный процесс продолжается.

Ранее в США учительницу биологии Марис Николс обвинили в сексуальном насилии и растлении не менее пяти учеников.