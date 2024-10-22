Учителя подмосковной школы заподозрили в изнасиловании ученицы

В Домодедове задержали педагога по подозрению в насилии над школьницей

В подмосковном городе Домодедово задержали педагога по подозрению в сексуальном насилии над школьницей. Об этом сообщил в Telegram-канале региональный главк СУ СК.

По предварительной версии, 17 сентября мужчина в школе совершил в отношении девочки противоправные действия. Сейчас следователи проверяют информацию о причинении педагогом травм другому ученику.

Все обстоятельства сейчас устанавливаются, с учителем проводят допросы.

Ранее в Барнауле поймали учителя, который вступал в интимную связь со школьниками на протяжении нескольких нет. Мужчина совращал мальчиков 10-12 лет и снимал все свои действия на камеру.

В Свердловской области учитель английского языка школы города Талица получил 19 лет за серию преступлений сексуального характера против несовершеннолетних учениц. Он занимался растлением девочек в учительской.