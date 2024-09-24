Осужденному за педофилию уральскому учителю отменили приговор

Получивший 19 лет за серию преступлений сексуального характера против несовершеннолетних учениц учитель английского языка школы города Талица Свердловской области Василий Хомутин снова предстанет перед судом. Как сообщило Ura.ru, Свердловский областной суд счел приговор незаконным и вернул дело в прокуратуру.

В пресс-службе ведомства уточнили, что Хомутин останется в следственном изоляторе до 23 декабря. Какие именно нарушения нашли в приговоре, агентство не сообщило.

По версии следователей, Хомутин занимался растлением школьниц в учительской. В его телефоне криминалисты нашли откровенные фотографии и переписку с ученицами, в которой педагог предлагал провести внеурочные занятия в неформальной обстановке. Всего по делу проходили две пострадавших девочки 11 и 13 лет.

По данным журналистов, деятельность Хомутина прикрывала мать, которая работала директором учебного заведения. После ареста сына она уволилась.

Следователи предъявили учителю обвинения по целой серии статей, включая изнасилование учениц и изготовление порнографии. Приговор, который в итоге признали незаконным, суд вынес Хомутину 30 мая.

Ранее суд Саратовской области приговорил к 20 годам колонии строго режима местного жителя, пытавшегося изнасиловать семилетнюю девочку. В областном главке СК сообщили, что ребенка злоумышленник утащил в лес, но его заметили двое прохожих, которые вызвали на место полицейских.