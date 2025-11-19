Учителя из Екатеринбурга заподозрили в подражании известному маньяку

Преподавателя игры на балалайке из Екатеринбурга заподозрили в издевательствах над учениками и сталкинге. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По его информации, педагог надевал ученикам на голову пластиковые пакеты и доводил до удушья. Только когда дети начинали биться в конвульсиях, пластик снимал. Кроме того, воспитанники жаловались, что учитель грубо кричит на них, но перед родителями всегда вежлив.

Предположительно, в юности у педагога был аккаунт в соцсетях под псевдонимом Анатолий Сливко. Такое же имя носил советский учитель, водивший школьников в турпоходы и убивавший их. В общей сложности жертвами маньяка стали семь человек. В 1989 году Сливко расстреляли по приговору суда.

Ранее учителя из Санкт-Петербурга обвинили в развращении школьницы. В его телефоне нашли фото и видео с ней. При этом, по словам матери жертвы, педагог требовал забрать заявление из полиции, угрожая самоубийством.