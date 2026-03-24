Ученый РАН Иван Фролов получил 9,5 года за финансирование терроризма

Второй Западный военный суд приговорил сотрудника исследовательского центра РАН Ивана Фролова* к 9,5 года лишения свободы. Ученого признали виновным в финансировании терроризма, сообщила пресс-служба инстанции.

Суд установил, что Фролов* перевел 2,8 тысячи рублей на счет террористического сообщества «Артподготовка»** в качестве материальной помощи.

На судебном заседании обвиняемый частично признал вину и уточнил, что отправлял деньги для помощи политзаключенным.

Первые три года Фролов* проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в 330 тысяч рублей, приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее жителя Петропавловска-Камчатского оштрафовали на 300 тысяч рублей за переводы денег экстремистской организации.

* Признан иностранным агентом.

** Организация признана террористической и запрещена в России.