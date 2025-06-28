Ученика пикап-коуча Лесли арестовали на два месяца

Тверской районный суд города Москвы избрал меру пресечения последователю блогера Алекса Лесли — его отправили под стражу на месяц и 28 дней. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов.

Задержанный Алексей Башин является фигурантом уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитника об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий», — отметили в пресс-службе.

Башин — один из учеников скандально известного «гуру соблазнения» Лесли. Пикап-тренер убеждал последователей пройти «телесный тренинг» и приставать к девушкам на улице. В итоге москвички начали массово жаловаться на домогательства. Они обвинили нескольких мужчин в том, что те на отказ знакомиться хватали их за ягодицы.