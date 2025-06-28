Ученика пикап-коуча Лесли арестовали на два месяца

Тверской районный суд города Москвы избрал меру пресечения последователю блогера Алекса Лесли — его отправили под стражу на месяц и 28 дней. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов.
Задержанный Алексей Башин является фигурантом уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера.
«Суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитника об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий», — отметили в пресс-службе.
Башин — один из учеников скандально известного «гуру соблазнения» Лесли. Пикап-тренер убеждал последователей пройти «телесный тренинг» и приставать к девушкам на улице. В итоге москвички начали массово жаловаться на домогательства. Они обвинили нескольких мужчин в том, что те на отказ знакомиться хватали их за ягодицы.
Уголовное дело завели после крушения самолета в Подмосковье
Бывшего заммэра Харькова задержали за хищения
Более 80 человек погибли за сутки при ударах Израиля по Газе
Число жертв кибермошенников среди подростков выросло в России на 25%
Путин назвал бойцов СВО своими парнями
Игры и мастер-классы провели во дворе на улице Ворошилова в Серпухове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте