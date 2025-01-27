Участнику дела о теракте в «Крокусе» смягчили приговор из-за помощи Дому ребенка

Житель Твери Салохиддин Ашуров, фиктивно прописавший в своем жилище двух подозреваемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», оказал помощь Дому ребенка. Суд счел это смягчающим обстоятельством при вынесении приговора, сообщило РИА «Новости» .

В апреле 2024 года Московский районный суд Твери заключил обвиняемого в фиктивной регистрации граждан РФ под стражу. В июле прокуратура передала дело в суд. Ашурова признали виновным, но в связи с истечением срока давности наказание не последовало.

Признание мужчиной своей вины, раскаяние, состояние здоровья, наличие трех малолетних детей и оказание помощи Дому ребенка «Теремок» стали смягчающими обстоятельствами при вынесении приговора.

Басманный суд Москвы ранее продлил до 22 февраля срок ареста еще четырем участникам дела о террористическом акте в «Крокус Сити Холле».