Участнику дела о теракте в «Крокусе» смягчили приговор из-за помощи Дому ребенка

Житель Твери Салохиддин Ашуров, фиктивно прописавший в своем жилище двух подозреваемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», оказал помощь Дому ребенка. Суд счел это смягчающим обстоятельством при вынесении приговора, сообщило РИА «Новости».
В апреле 2024 года Московский районный суд Твери заключил обвиняемого в фиктивной регистрации граждан РФ под стражу. В июле прокуратура передала дело в суд. Ашурова признали виновным, но в связи с истечением срока давности наказание не последовало.
Признание мужчиной своей вины, раскаяние, состояние здоровья, наличие трех малолетних детей и оказание помощи Дому ребенка «Теремок» стали смягчающими обстоятельствами при вынесении приговора.
Басманный суд Москвы ранее продлил до 22 февраля срок ареста еще четырем участникам дела о террористическом акте в «Крокус Сити Холле».
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