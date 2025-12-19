Участников теракта в «Крокусе» готовили на базах за рубежом

ТАСС: исполнителей теракта в «Крокусе» готовили в Турции и Афганистане

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» прошли специальную подготовку на террористических базах в Афганистане и Турции. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса во Втором Западном окружном военном суде.

По его словам, допрошенный днем ранее в суде Шамсидин Фаридуни профессионально стреляет из автомата. Обвиняемые спецподготовку отрицают.

«Есть основания полагать, что для совершения теракта в России боевики готовили две бригады, которые соединили вместе», — отметил источник.

Предположительно, Фаридуни планировал перебраться с базы в Турции в афганскую провинцию Хорасан для вступления в ИГ*. Однако горный перевал оказался недоступен из-за непогоды, после чего ему предложили продемонстрировать свои способности в «Крокусе».

Именно Фаридуни собирал остальных участников теракта, проводил разведку в концертном зале и купил автомобиль, а также «встречал оружие».

Ранее стало известно, что обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе» попытался совершить суицид в СИЗО.