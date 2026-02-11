Пособник покушения на генерала Алексеева раскаялся

Соучастник покушения на Алексеева Васин заявил о раскаянии, его арестовали

Соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Виктор Васин на заседании Замоскворецкого суда Москвы в среду заявил о своем глубоком раскаянии. Его слова привело РИА «Новости» .

«Со следствием сотрудничаю, глубоко раскаиваюсь, прошу не лишать меня свободы», — сказал Васин на суде и указал на признание вины.

Суд выбрал ему меру пресечения в виде ареста до 6 апреля.

Следствие считает, что Васин руководствовался террористическим мотивом. Он арендовал жилье исполнителю покушения Любомиру Корбе и покупал ему проездные билеты на общественный транспорт.

Сын подсудимого Павел Васин собирал информацию об адресах проживания и автомобилях объектов покушений, купил трекер и средства технического контроля, отвечал за машины для наружного наблюдения.

Нападение на генерал-лейтенанта Алексеева произошло в подъезде дома на Волоколамском шоссе в Москве 6 февраля. Стрельбу по нему открыл получивший российский паспорт уроженец Тернопольской области Украины Любомир Корба.