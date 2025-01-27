Участников похищавшей бойцов СВО ростовской группировки арестовали

Суд Ростова-на-Дону арестовал подозреваемых в похищении бойцов СВО до 18 марта

Подозреваемых в серии похищений участников специальной военной операции, а также вымогательствах у военнослужащих членов преступной группировки из Ростова-на-Дону отправили в следственный изолятор до 18 марта. Об этом со ссылкой на представителя регионального управления ФСБ сообщило РИА «Новости» .

Собеседник агентства заявил, что решение об аресте 11 участников группировки вынес Ленинский районный суд города.

«Суд избрал 11 подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 марта», — пояснил представитель ведомства.

О задержании участников группировки, занимающейся вымогательством денег и похищением участников СВО, стало известно на минувшей неделе.

По данным ФСБ, злоумышленники устраивали военным подставные свидания с несовершеннолетними девушками. После они представлялись сотрудниками силовых структур и требовали денег за отказ возбуждения уголовных дел.

В ходе расследования правоохранители установили, что участники группировки также обложили данью ростовских предпринимателей.

Для давления на особо несговорчивых бизнесменов использовали ранее судимого местного жителя, который выдавал себя за участника частной военной компании «Вагнер». На самом деле он работал массажистом и охранником в стриптиз-клубе.

Сотрудники регионального главка СК завели против участников группировки уголовные дела за похищение людей и вымогательство.