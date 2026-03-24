Участников перестрелки у офиса Wildberries приговорили к колонии

Пресненский суд Москвы вынес приговоры шестерым участникам стрельбы у офиса компании Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» осенью 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Подсудимые обвинялись в хулиганстве, совершенном группой лиц, а также в самоуправстве и умышленном уничтожении имущества.

По информации «Коммерсанта», Мурата Мажиева и Джабраила Умаева приговорили к одному году и семи месяцам колонии. Льва Бахтурина, Андрея Ефремова, Максима Сковородина и Ахмеда Магомедхалилова — к двум годам и четырем месяцам колонии каждого.

В результате перестрелки погибли два охранника. Еще семь человек, включая двух сотрудников полиции, получили ранения.