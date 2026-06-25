Участников ОПГ осудили за самовольное подключение к нефтепроводу и хищение топлива в Нижегородской области

Суд вынес приговор шестерым жителям Нижегородской области за незаконное подключение к нефтепроводу и хищение топлива. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По версии следствия, в декабре 2023 года 55-летний мужчина предложил знакомым совершить кражу топлива из магистрального нефтепродуктопровода на территории Богородского и Лысковского округов.

Злоумышленники продавали похищенное дизельное топливо дальнобойщикам и через арендованную емкость на автозаправке. Ущерб составил более четырех миллионов рублей.

Трех фигурантов дела приговорили к лишению свободы от трех лет и трех месяцев до пяти лет в исправительной колонии общего режима, а также штрафу. Еще троим дали от двух с половиной до трех лет условно со штрафом.