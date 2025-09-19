Участникам дела об убийстве генерала Кириллова предъявили новое обвинение

Следствие предъявило новое обвинение участникам уголовного дела об убийстве руководителя войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Всем фигурантам, включая гражданина Украины Гедзика Андрея Ярославовича, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, а сам успевший скрыться от следствия украинец объявлен в розыск, в окончательной редакции добавили организацию террористического сообщества и участие в нем», — заявил собеседник журналистов.

Наказание по новой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Организатора могут посадить пожизненно. Кроме того, всем причастным к теракту вменили контрабанду, приобретение, хранение, перевозку и ношение взрывчатки. Никто вину не признал.

Происшествие случилось 17 декабря 2024 года, когда Поликарпов и Кириллов вышли из подъезда. Ахмаджон Курбонов удаленно запустил взрывчатку мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте. СВУ предварительно установил на самокате. В результате ЧП военные погибли.

Как выяснили правоохранители, на момент теракта организатор убийства был в Дубае. Его объявили в розыск. Он в Сети попросил Батухана Точиева найти жилье для родственника Ахмаджона Курбонова.