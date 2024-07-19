Участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы запросили сроки

Генпрокуратура запросила от 7 до 10 лет участникам погрома в аэропорту Махачкалы

Прокуроры запросили для пяти обвиняемых по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года от семи до 10 лет лишения свободы. Заседание прошло в Армавирском городском суде Краснодарского края, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В ведомстве пояснили, что четверо обвиняемых проходят по уголовному делу о массовых беспорядках с погромами и оказанием вооруженного сопротивления представителям власти. Еще одного подсудимого обвинили в применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов, который находился при исполнении.

В ходе погромов участники беспорядков повредили имущество воздушной гавани на сумму более 24 миллионов рублей. В беспорядках пострадали 29 силовиков, 23 из которых получили травмы различной степени тяжести.

В пресс-службе добавили, что рассмотрение других уголовных дел, заведенных против участников погромов, начнется в ближайшее время в судах Краснодарского и Ставропольского краев. В частности, суть Усть-Лабинска рассмотрит продление ареста восьми арестованных жителей Дагестана, обвиняемых в участии в беспорядках.

Погром в аэропорту Махачкалы спровоцировали разошедшиеся по Telegram-каналам слухи, что в республику прилетят израильтяне. Часть протестующих взяла с собой палестинские флаги. В ходе беспорядков их участники перекрыли взлетную полосу воздушной гавани и не давали выйти пассажирам прилетевших самолетов.