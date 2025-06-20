Участника закрытой вечеринки ПМЭФ забрали в полицию

Минувшей ночью одного из участников Петербургского международного экономического форума задержали из-за дебоша на закрытой вечеринке. Об этом сообщила «Фонтанка» .

Неофициальное мероприятие проходило в гостинице «Гранд отель Мойка 22». Журналисты рассказали, что 41-летний уроженец Мурманска, который сейчас проживает в Санкт-Петербурге, приехал в отель на вечеринку участников ПМЭФ «И пусть весь мир подождет».

Спустя некоторое время мужчина вышел на террасу в панорамном ресторане Bellevue и начал выбрасывать различные предметы и стеклянные бокалы за ограждение. Дебошира заметили сотрудники отели и вызвали правоохранителей. Мужчину доставили в 78-й отдел полиции.

Ранее стало известно, что в этом году обед на территории форума в ресторане «Башкортостан» будет стоить 12 тысяч рублей. Гостям ПМЭФ предлагают кыстыбый с картофелем, филе томленой конины с пшеницей и белыми грибами, ростбиф из конины, манты с бараниной, маринованный лосось с салатом, палтус на шпинате, тунец со свежей клубникой. Из напитков в меню — чай, кофе, домашний лимонад и вино.