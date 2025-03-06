Участника СВО похитили и пытались вымогать деньги в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали троих человек, похитивших 18-летнего участника СВО и требовавших с него деньги. Об этом сообщил местный новостной сайт Е1.ru .

Боец приехал домой в отпуск по ранению. Когда он вышел из квартиры, один из похитителей схватил его и, угрожая, отвел в соседний дом, где военного поджидали еще двое вооруженных людей.

Солдата удерживали несколько часов, пока о похищении не узнала его девушка и не обратилась в полицию. Приехавшие сотрудники правоохранительных органов освободили молодого человека и задержали злоумышленников.

По данным источника издания, похищенного «поставили на счетчик» из-за конфликта с главарем банды.

«Сам парень тогда согласился, что соврал и должен за это будет заплатить 50 тысяч рублей. Но деньги так и не передал», — добавил он.

В ноябре двое жителей Волгограда похитили участника СВО и начали вымогать у него деньги. Когда они остановились, чтобы поменять номера на машине, военный сумел сбежать и попросил помощи у прохожих. Злоумышленники попытались скрыться, но вскоре их задержали.