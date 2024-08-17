Участника нападения на «Крокус» попросили отпустить домой

Защита нападавшего на «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобира Файзова* обращалась к суду с просьбой выпустить его из СИЗО в связи с тяжелым ранением. Об этом сообщил ТАСС .

В одном из решений по апелляции на арест обвиняемого указали, что адвокат просил отменить в отношении Файзова* меру пресечения в виде заключения под стражу или избрать другую.

Юрист напомнил, что подсудимый передвигается на инвалидной коляске и нуждается в лечении. Также сторона защиты сослалась на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

Несмотря на это, Мосгорсуд продлил арест Файзова*. В документе объяснили, что нет доказательств того, что по состоянию здоровья подозреваемого нельзя содержать под стражей.

Ранее следствие подтвердило причастность фигуранта Мухаммада Зоира Шарипзоды* к теракту в «Крокус Сити Холле». Всего по делу арестовали 12 человек. Их обвинили в теракте в составе организованной группы.

*Внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.