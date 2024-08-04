Новый свидетель появился в деле о теракте в «Крокусе»

Следователи получили показания свидетеля по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Он подтвердил причастность 11 арестованного фигуранта Мухаммада Зоира Шарипзоды к преступлению, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

«У следствия и суда <…> есть основания для вывода о наличии сведений об обоснованности [его] причастности к совершению инкриминируемого ему преступления», — отметили в сообщении.

По предварительным данным, двое из задержанных переводили деньги на покупку огнестрельного оружия и транспортных средств, используемых в теракте. Третий задержанный занимался вербовкой пособников теракта и финансировал исполнителей.

Стороны защиты ранее обжаловала арест последнего фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Мухаммада Зоира Шарипзоды.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Боевики открыли огонь по зрителям в зале, погибли 145 человек.