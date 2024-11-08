Участник «Давай поженимся» получил 15 лет за убийство, совершенное в 2014 году

Суд дал жителю ЛНР 15 лет за убийство и похищение, совершенные в 2014 году

Суд приговорил 37-летнего жителя ЛНР, некогда участвовавшего в передаче «Давай поженимся», к 15 годам лишения свободы и шести миллионам рублей в качестве компенсации за похищение и убийство человека. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

В августе 2014 года обвиняемый и его знакомый пытались выехать в Краснодон, подконтрольный тогда еще не признанной ЛНР, и спросили дорогу у двух прохожих.

Заметив у одного из них дорогие вещи, мужчины достали оружие и, угрожая им, затолкали прохожего в машину, после чего увезли в лесополосу под Луганском, где убили и спрятали тело. После этого убийца спешно уехал из ЛНР в Россию и затерялся. Привлечь его к ответственности не смогли, хотя луганские следователи установили его личность.

Спустя восемь лет, когда республика уже вошла в состав России, Следственный комитет вновь начал расследование дела. Убийцу нашли в Ростовской области, задержали и этапировали в Луганск, где теперь и вынесли приговор.

Ранее в Ростове-на-Дону начали судить двух военнослужащих, которых обвиняют в убийстве девушки в ЛНР в 2023 году.